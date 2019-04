Pékin Express 2019 en Amérique du Sud: Comment la prod' a renforcé la sécurité ?

Il y a quelques semaines, M6 tournait la 12e saison de Pékin Express en Amérique du Sud. Une saison, toujours animée par Stéphane Rotenberg et intitulée La Route des 50 volcans, dont le tournage a parcouru trois pays : le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie.

Certaines parties de l'Amérique du Sud étant réputées pour leur fort taux de criminalité lié au trafic de drogues et à la présence de groupes armés, la production de Pékin Express a dû redoubler de vigilance durant le tournage.

Selon nos confrères du magazine Télé Loisirs qui se sont rendus sur place début mars, elle a même employé "des sociétés de sécurité locales" afin d'assurer, dans la plus grande discrétion, la sécurité des candidats du jeu d'aventures. Il faut également savoir que les équipes de Pékin Express sont facilement localisables par la production grâce à des traceurs GPS permettant de connaître leur situation géographique en temps réel.

Pour rappel, l'émission Pékin Express s'était déjà rendue de l'autre côté de l'Atlantique puisque le Brésil, la Bolivie et le Pérou avaient été traversés dans la saison 3, l'Équateur, le Chili et l'Argentine dans la saison 5, ainsi que Cuba, le Mexique et les États-Unis durant la saison 9. Qui succédera à Christina et Didier en tant que derniers vainqueurs du programme ? Réponse l'été prochain sur M6.

