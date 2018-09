Didier (Pékin Express) lynché après sa victoire : Sa réponse à la polémique

Didier ne s'attendait sûrement pas à se faire autant lyncher sur les réseaux sociaux après sa victoire dans Pékin Express 2018. Lors du sprint final, l'employé de Christina n'avait pas hésité à induire en erreur Gabriel et Florian en les amenant sur une mauvaise route. Cette stratégie n'avait pas plu aux internautes et à Maxime, le chéri d'Alizée. Depuis, la polémique n'a pas cessé d'enfler...

Si Christina a poussé un coup de gueule le 7 septembre 2018, Didier est sorti de son silence deux jours plus tard. "Il m'a fallu trois jours après diffusion de la finale pour digérer tous vos messages, les bons pour lesquels je vous remercie sincèrement, et les autres au sujet de la polémique de la course. Certains le qualifient de rusé, d'autres d'inapproprié. Une chose est sûre, une victoire de Pékin Express ne se résume pas à un geste, a-t-il commencé. Cette victoire est le résultat de 35 jours d'efforts, de bonheur, de sueurs, de partages avec les habitants et les autres concurrents et de complicité avec Christina et ça, personne ne pourra ni nous l'enlever ni le contester."

Didier mentionne bien que Pékin Express n'est "qu'un jeu avec ses codes et ses contraintes". "J'en ai accepté les règles, quitte à les subir aujourd'hui. Je n'ai ni voulu tricher ni voler la victoire, les vrais arbitres de ce divertissement télévisuel, présents sur place, nous auraient sanctionnés à juste titre, si telle avait été ma volonté", a-t-il affirmé avant de féliciter Florian et Gabriel et surtout Christina : "Merci pour avoir été une partenaire en or qui ne mérite pas une once de vos reproches tellement c'est une femme droite avec des valeurs humaines incontestables."