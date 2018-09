Didier (Pékin Express) : Sa compagne a "mal vécu les rumeurs" avec Christina

Mercredi 5 septembre 2018, Didier et Christina ont remporté la grande finale de Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. S'ils ont clôturé leur aventure sur une belle victoire, la patronne et l'employé ont fait l'objet de rumeurs de couple tout au long de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. Ils sont revenus sur cette situation lors d'une nouvelle interview.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Christina et Didier se sont confiés sans langue de bois. Le jeune homme a d'ailleurs avoué que sa compagne, Ambre, n'avait "pas toujours bien vécu les rumeurs et les on-dit". Il a fallu attendre que le candidat officialise avec sa belle sur les réseaux sociaux pour "que l'atmosphère à la maison se détende". "On n'a jamais montré quelconque signe d'affection, même si Christina et moi avons créé un lien fort. On était toujours dans l'aventure, sans aucune autre émotion", a-t-il affirmé pour faire taire une bonne fois pour toutes les rumeurs.

De son côté, Christina a justifié sa situation amoureuse : "Moi, je ne vis pas avec quelqu'un. J'ai été mariée, mais je suis divorcée." Et d'ajouter : "Mais j'ai quand même eu pas mal de retentissement dans ma vie privée. Même si j'aspire à reconstruire une vie personnelle, c'est sûr que je n'ai pas le même schéma que Didier qui a vécu cela chez lui."

Pour Christina, il n'y a pas de doute, les réactions n'auraient pas été les mêmes si elle avait participé à Pékin Express avec une femme. "Je pense que c'est surprenant pour les gens de voir qu'un homme et une femme peuvent vivre une aventure, vivre des moments forts, sans être dans un schéma classique de couple. Ça surprend les gens, ça fait fantasmer", a-t-elle conclu.

