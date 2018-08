Didier (Pékin Express) : Révélations inattendues sur la "vraie" femme de sa vie

Depuis qu'il participe avec Christina à Pekin Express 2018 : La Course infernale (M6), Didier est au coeur de toutes les rumeurs. Pour les internautes, il n'y a pas de doute, ce dernier est en couple avec sa patronne. Lors d'une interview, il a finalement fait taire les rumeurs en se confiant sur la femme de sa vie, Ambre.

Le 12 août dernier, Didier s'était amusé des rumeurs sur Instagram en postant une photo sexy de lui avec une "femme mystérieuse", comme il l'avait écrit en légende. C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Public qu'il a enfin rétabli la vérité. "Il s'agit de ma vraie compagne dans la vie", a-t-il assuré avant d'ajouter : "Avant, j'étais marié avec la mère de mes enfants et il y a trois ans, nous avons divorcé. Sur les photos postées sur son compte Instagram, c'est Ambre. Nous sommes ensemble depuis plus d'un an et nous formons une famille recomposée puisqu'elle a ses enfants et j'ai également les miens."

Didier n'a pas hésité à en dire plus sur la femme qui partage sa vie : "Ambre a 38 ans et elle est cadre supérieur dans le tourisme. Dans la vie de tous les jours, c'est elle la patronne ! (Rires)." "C'est une femme adorable. (...) Elle a réussi à me séduire par son charme, sa gentillesse et son ouverture d'esprit", a-t-il confié.

Didier est revenu sur le moment où il a annoncé à Ambre qu'il partait faire Pékin Express avec Christina : "On a eu une longue discussion à ce sujet. C'est sûr que pour qu'elle me laisse partir avec ma patronne de 36 ans, célibataire, il a fallu qu'on se pose pour en parler." Confiant, Didier a rassuré sa belle ! "Je lui ai prouvé et promis qu'il n'y aurait aucune ambiguïté ni avant, ni pendant, ni après le tournage. (...) Je suis resté fidèle à moi-même et Ambre le sait", a-t-il conclu.

