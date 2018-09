Christina (Pékin Express) critiquée après sa victoire : Son gros coup de gueule

Le 5 septembre 2018, Didier et Christina ont remporté la grande finale de Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6). Malheureusement, depuis sa victoire, le binôme est vivement critiqué à cause du geste de l'employé. En effet, lors du sprint final, Didier n'a pas hésité à induire en erreur Gabriel et Florian en les amenant sur une mauvaise route. Une stratégie qui n'a pas plu aux internautes et à Maxime, le chéri d'Alizée.

Mais, c'en est trop pour Christina qui ne supporte plus cet acharnement. C'est ainsi qu'elle a poussé un gros coup de gueule sur son compte Instagram ce vendredi 7 septembre 2018. "Un certain nombre d'entre vous peuvent juger ce qu'il s'est passé lors de la finale de Pékin Express. Vivez cette aventure : 35 jours, la fatigue, le pression, le stress, l'envie de tout donner jusqu'au bout. J'ai découvert les réseaux sociaux par cette aventure et je dois dire que c'est troublant, a-t-elle commencé. Pourquoi tant de haine ? N'avez-vous jamais joué à un jeu ? N'avez vous jamais été un enfant qui rêve de gagner ? Avez-vous vécu toute cette aventure vous-même ? 35 jours sans jamais s'énerver ? Sans jamais douter ? Se tromper ? Prendre la mauvaise direction ? Échouer ? Réussir ?"

Christina ne comprend pas toute cette polémique et s'est justifiée sans langue de bois : "Je remercie ceux qui ont de l'humanité et du recul. J'ai accepté de vivre cette aventure avec tous les risques que cela comporte. J'aspire au respect et à la tolérance. Des valeurs importantes pour moi. Je n'avais jamais imaginé gagner ce jeu. C'est arrivé. Est-il nécessaire d'être virulent ?" "Je suis une femme, normale, avec des envies et des rêves comme vous. Une part d'enfant au fond de moi où le jeu est passionnant et attirant. N'oubliez jamais que Pékin Express est un jeu. Êtes-vous prêts à relever ce défi ?", a-t-elle conclu. Pour l'instant, Didier ne s'est pas exprimé sur la situation.