EXCLU – Florian et Gabriel (Pékin Express) : Comment ils ont abordé la finale

Ce mercredi 5 septembre 2018, M6 diffusera la grande finale de "Pékin Express 2018 : La Course infernale". Heureux finalistes, Gabriel et Florian ont vécu une aventure incroyable. Lors d'un entretien avec "Purepeople.com", le binôme d'inconnus a révélé comment il avait abordé cette dernière course !

Le grand jour est enfin arrivé ! Après des semaines d'aventures, Pékin Express 2018 : La Course infernale touchera à sa fin ce mercredi 5 septembre sur M6. Gabriel et Florian vont affronter Didier et Christina pour tenter de remporter la grande finale qui se déroule, cette année, à Tokyo. Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, les candidats qui ont formé le binôme d'inconnus ont révélé leur état d'esprit avant l'ultime course. Avant la finale de Pékin Express 2018, Florian et Gabriel se sont bien préparés mentalement. "On a abordé la finale avec l'envie de la gagner car l'objectif, c'est de gagner", a déclaré ce dernier avec conviction. Ils étaient prêts à tout donner ! La communication a été la clé de leur motivation. "On est vraiment dans un état d'esprit de winners. On s'est parlé pendant tous ces jours, toutes ces semaines. Et nous voici à Tokyo, c'est tellement immense", a conclu Florian. Informations exclusives, reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com et un lien.

