Christina (Pékin Express) : Sa folle soirée avec Ricky Martin

Christina et Didier forment l'un des binômes les plus féroces de la compétition Pékin Express : La Course infernale. Diffusée chaque jeudi soir sur M6, l'émission a présenté la patronne et son employé aux téléspectateurs, provoquant la curiosité de ces derniers. Alors que la rumeur courait sur leur supposée idylle amoureuse, Didier a finalement présenté sa vraie chérie, Ambre, avec qui il partage sa vie depuis un an. De son côté, Christina est bel et bien célibataire. Et c'est dans cet état d'esprit qu'elle est partie vivre la vida loca en Espagne pour ses vacances.

En effet, sur Instagram la jolie candidate de 33 ans a dévoilé quelques instants immortalisés de son séjour dans la commune de Saint-Sébastien. Et entre tapas et visites de la ville basque, Christina s'est offert le plaisir d'aller voir Ricky Martin en concert mercredi 29 août 2018. Dans sa story, la boss de Pékin Express a exprimé sa joie de voir son idole sur scène. "Tout simplement magnifique", a-t-elle noté.

Plus tard dans la soirée, Christina a même eu l'occasion de rencontrer Ricky Martin en coulisses et de faire un selfie avec lui. Aux anges, la candidate s'affiche radieuse au côté du chanteur latino qui fait visiblement toujours autant d'effet auprès de la gente féminine. "J'ai rencontré Ricky", écrit-elle dans une légende accompagnée d'un emoji amoureux.

Si elle est loin de l'esprit de compétition qu'elle affiche dans Pékin Express, Christina sera pourtant de retour à l'écran ce soir dès 21h sur M6 avec Didier. Ensemble, au Japon, ils tenteront de décrocher leur place pour la finale face aux deux autres équipes tout aussi redoutables, Gabriel et Florian et Mehdi et Oussama.