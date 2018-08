Alizée (Pékin Express) : La chérie de Maxime dévoile son corps de rêve en bikini

S'ils ont été éliminés à l'issue de la cinquième étape de Pékin Express 2018 : La Course infernale (M6), Maxime et Alizée ont rapidement su rebondir. Toujours partant pour de nouvelles aventures, le couple a déposé ses bagages en Grèce pour des vacances de folie. C'est ainsi que la chérie de Maxime a dévoilé sa sublime silhouette.

Sur son compte Instagram, Alizée n'a pas hésité à publier une photo où elle s'affichait en bikini noir, paire de lunettes aux yeux. Plus canon que jamais, la jeune femme de 25 ans a fait impression. Nombreux sont les internautes qui ont réagi et qui ont complimenté la belle brune. "Une bombe, tu es magnifique ! Bonnes vacances à toi et Maxime", pouvait-on lire dans les commentaires.

Il n'y a pas que les abonnés d'Alizée qui ont été charmés par son allure. Fou amoureux, Maxime a également exprimé son admiration pour sa dulcinée en postant une nouvelle photo d'elle à la piscine. "Tous les jours, c'est Friday", a écrit le jeune directeur commercial en légende pour confirmer qu'il nageait en plein bonheur.