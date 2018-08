Alizée (Pékin Express 2018) : Maxime lui offre une alliance à un prix exorbitant

Le 9 août 2018, Maxime et Alizée ont été éliminés de Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. S'ils ont été déçus de quitter l'aventure, le couple de Neuilly-sur-Seine a rapidement retrouvé le sourire. Comment ? En préparant son mariage ! Les deux amoureux ont commencé par chercher les alliances et ils n'ont pas fait les choses à moitié.

C'est sur leur compte Instagram que Maxime et Alizée ont annoncé leur journée shopping aux Galeries Lafayette à Paris, le 19 août. Au début de ses emplettes, la jeune femme de 25 ans a eu le choix entre une bague à 14 600€ et une autre à 16 000€. Finalement, elle a craqué pour un solitaire dont le prix est estimé à plus de 10 000€.

Bien qu'ils n'aient pas remporté le chèque des 100 000€ dans Pékin Express 2018 : La Course infernale, Maxime et Alizée veulent toujours un mariage incroyable et les deux tourtereaux ne comptent pas se priver. "Ce sera un mariage de feu en France, et non à l'étranger. On veut un beau château, quelque chose de sympa", avait déclaré le jeune commercial lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com.