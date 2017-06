Penn Badgley : Le beau gosse de Gossip Girl se remarie...

Mariés en secret en février dernier, l'acteur Penn Badgley, alias Dan Humphrey dans la série à succès Gossip Girl, et la chanteuse Domino Kirke, ont remis cela dimanche 25 juin 2017. C'est sur les réseaux sociaux que l'on a appris l'événement...

L'heureuse mariée de 28 ans, également connue pour être la soeur de la comédienne Jemina Kirke (de la série Girls), a publié sur son compte Instagram une photo de son époux de 30 ans : "Tu ne te maries deux fois qu'une seule fois. Je t'aime @pennbadgley", a-t-elle commenté en légende. D'autres invités ont partagé des clichés de ce second mariage, à l'instar de l'actrice Mariska Hargitay, qui a pris la pose avec le créateur Zac Posen ainsi que sa collègue du petit écran, qui prépare son come-back dans Will and Grace, Debra Messing.