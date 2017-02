Perrie Edwards : L'ex de Zayn Malik s'affiche au lit avec son nouvel amoureux

Après avoir officialisé leur idylle il y a deux semaines sur les réseaux sociaux, Perrie Edwards et son chéri Alex Oxlade-Chamberlain ont invité leurs nombreux abonnés à les rejoindre dans leur lit !

La chanteuse du groupe Little Mix a publié deux vidéos ainsi qu'une photo sur son compte Snapchat ce lundi 20 février, sur lesquels on peut voir les deux tourtereaux allongés l'un contre l'autre tandis qu'ils s'amusent avec les filtres de la célèbre application pour smartphones.

Sur l'une des vidéos, le jeune footballeur qui évolue au sein de l'équipe d'Arsenal chante la sérénade à sa belle. "J'irai n'importe pour toi ma chère, n'importe où !", a-t-il repris en imitant la musique de la comédie musicale Oliver.

À ses côtés, la popstar de 23 ans est apparue tout sourire, visiblement radieuse et sur un petit nuage avant de publier un hilarant Faceswap du couple. L'interprète de Shout out to My Ex est on ne peut plus heureuse d'avoir retrouvé l'amour, plus d'un an et demi après sa rupture ultramédiatisée avec l'ancien One Direction Zayn Malik.

Perrie Edwards était restée anéantie plusieurs mois après l'annulation de ses fiançailles avec le chanteur qu'elle avait rencontré quatre ans auparavant sur le plateau de l'émission X-Factor qui les a révélés. Zayn Malik de son côté avait rapidement tourné la page en s'affichant quelques mois plus tard avec la bombe Gigi Hadid, avec qui il file toujours le parfait amour.