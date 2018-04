Philippe Caubère, accusé de viol : "J'ai eu une relation sexuelle et amoureuse"

Philippe Caubère, acteur, comédien, dramaturge et metteur en scène, est visé par une enquête pour viol menée par le parquet de Béziers. La victime, une ancienne Femen d'une quarantaine d'années, a porté plainte le 27 mars 2018 comme le révélait LePoint.fr, mardi 17 avril. Le lauréat du Molière 2017 dans un spectacle de théâtre public pour Le Bac 68 a tenu à se défendre avec fermeté ce mercredi sur RTL.

Philippe Caubère réfute les accusations de viol, mais reconnaît qu'il y a eu un rapport sexuel. "J'ai eu une relation sexuelle et amoureuse, j'ai des mails qui le prouvent et que j'ai gardés", affirme le comédien sur l'antenne de RTL. De son accusatrice, il dit : "C'est une personne qui faisait du théâtre en 2010, que j'ai draguée à la fin d'un spectacle, et avec qui j'ai passé la nuit dans mon hôtel. Mais je n'ai jamais violé ni frappé personne. Je ne sais pas faire. C'est comme si on m'accusait de meurtre."

Face à ces accusations à propos desquelles on sait seulement qu'une enquête a été ouverte, Philippe Caubère martèle : "C'est évidemment faux, je suis consterné, horrifié."