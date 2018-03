Philippe Etchebest, du sexe en cuisine ? Sa réaction gênée en dit long

Mercredi 14 mars, M6 dévoile le 100e épisode de Top Chef. Un numéro un peu spécial puisque des personnalités deviendront les commis des candidats. Afin de faire la promotion du programme, le chef Philippe Etchebest était l'invité de Daphné Bürki dans Bonjour la France sur Europe 1. Une venue qui a donné lieu a une séquence franchement drôle.

Le Meilleur ouvrier de France a été questionné sur un sujet inattendu. Le chroniqueur Bertrand Chameroy a évoqué un sondage disant que 40% des Français "admettent faire l'amour de temps en temps dans leur cuisine" et a demandé au cuistot si il était partisan de cette pratique. "Dans ma cuisine, non", a tout d'abord répondu l'homme à la carrure de rugbyman qui a commencé à devenir tout rouge. L'équipe a alors souhaité savoir si cela avait été le cas dans "une cuisine". Très gêné, Philippe Etchebest a alors rétorqué : "Oh je ne sais pas."

Histoire d'en rajouter une couche, Daphné Bürki a ensuite bondi sur la gêne de son invité : "Il ment, a-t-elle lâché. Il dit qu'il est un gars vrai qui dit toujours la vérité et là il se frotte les cuisses et il est tout rouge. Philippe Etchebest, c'est bien de faire l'amour, c'est bon pour la santé !" Confirmant qu'en effet cette pratique est bonne pour le corps, le cuisinier n'en a pas dit plus mais sa rougeur et son sourire en disent tout de même long.