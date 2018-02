Philippe Etchebest : La vérité sur ses coups de gueule et ses colères !

Top Chef a fait son retour sur M6 le 31 janvier 2018. Pour cette nouvelle édition, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran ont rempilé, prêts à dénicher le chef le plus talentueux parmi les candidats au casting. Mais pour Philippe Etchebest, d'autres critères comptent.

L'animateur de 51 ans, connu pour bousculer les cuisiniers de sa brigade et pour piquer de sacrées colères, notamment dans Cauchemar en cuisine (M6), fait un carton plein auprès des candidats. "Mon parcours, notamment mon titre de Meilleur Ouvrier de France, fait que j'ai l'expérience des concours. Ça parle et c'est sûrement pour ça que certains ont envie de venir avec moi", confie-t-il à nos confrères de Télé Magazine.

Mais en rejoignant son équipe, les candidats savent très bien à quoi s'attendre. Et Philippe Etchebest ne s'en cache pas : ses coups de gueule sont prévus et même stratégiques. "J'installe une certaine tension car, pour faire un choix parmi ces participants, il faut voir s'ils sont capables de résister", lance-t-il.

Et de poursuivre ses explications : "Vous n'imaginez pas forcément, mais Top Chef, c'est une pression constante qui exige que l'on fasse des plats exceptionnels en seulement une heure et demie. Ce n'est pas une épreuve mais un enchaînement d'épreuves. Ça dure sept semaines, et ça demande une concentration et une énergie extraordinaires."

Au moins, les candidats de sa brigade sont prévenus !