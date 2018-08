Philippe Lellouche : 1re sortie de jeune papa à Saint-Tropez avec Vincent Lagaf'

Le 17 juillet dernier, Philippe Lellouche devenait papa pour la quatrième fois en accueillant une petite fille avec sa nouvelle compagne, Vanessa Boisjean. S'il se fait très discret sur les réseaux sociaux et qu'il n'a toujours pas commenté ce nouveau bonheur familial, l'acteur de 52 ans est finalement réapparu dans le Sud de la France, sa première sortie officielle depuis la naissance de son bébé.

Mercredi 1er août, le comédien était ainsi sur la plage de Bouillabaisse à Saint-Tropez pour assister à la soirée annuelle du forain Marcel Campion. Plusieurs autres personnalités étaient conviées à l'événement, comme Vincent Lagaf', Régine et Thierry Wilson (alias Zize) ou encore Franck Provost et son épouse Natacha.

Lors de cette soirée musicale organisée en marge du Festival de Ramatuelle (du 1er au 11 août), le chanteur Sébastien Chato et les sosies de Johnny Hallyday (Richy) et d'Elvis Presley ont assuré une performance live qui a fait danser une foule d'invités. Le vice-président de l'Assemblée nationale Marc Le Fur a fait danser sa femme Marine de Carné (ambassadrice de France à Monaco), tandis que le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles ont tout autant profité des festivités avec leurs filles Marie-Caroline et Maria-Chiara.