Philippe Roth : Mort d'un monument de la littérature américaine

Plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, membre du cercle très fermé des écrivains publiés de leur vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade, Philip Roth est mort le 22 mai 2018 à New York. Son décès a été annoncé par son agent à divers médias outre-Atlantique dont le New York Times et le New Yorker. Roth avait arrêté l'écriture il y a six ans. Il avait 85 ans. Selon le New York Times, la mort de Philip Roth serait due à une défaillance cardiaque.

Raconter des histoire, cette chose qui m'a été si précieuse durant toute mon existence...

Après avoir enseigné la littérature quelques années, au cours de sa longue carrière entamée avec Goodbye Columbus en 1959, recueil de nouvelles couronné du National Nook Award, l'écrivain a reçu de nombreuses récompenses : le prix Pulitzer en 1998 pour Pastorale américaine, le prix Médicis étranger pour La Tache en 2002, la médaille nationale des Humanités 2010 pour sa contribution aux lettres américaines ainsi que le très prestigieux Prix Princesse des Asturies, pour l'ensemble de son oeuvre, en 2012. Cette année-là, deux ans après la publication de son dernier livre, Némésis, Philip Roth annonce n'avoir plus "l'énergie de gérer la frustration qui accompagne la création littéraire", comme le résume l'AFP qui exhume ces propos de Roth dans Libération : "Raconter des histoire, cette chose qui m'a été si précieuse durant toute mon existence, n'est plus au coeur de ma vie. C'est étrange. Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille puisse m'arriver."

Philip Roth est né le 19 mars 1933 dans un quartier juif de Newark, ville du New Jersey qui fait face à New York. Ses premières oeuvres souffrent d'un malentendu et sont jugées antisémites par certains. Plus tard, il se crée un double littéraire, Nathan Zuckerman, jeune romancier juif dont on suit le destin au cours de neuf romans dont Pastorale américaine, qui traite de la guerre du Vietnam, et J'ai épousé un communiste, sur le maccarthysme.

L'oeuvre de Roth a été adaptée à plusieurs reprises au cinéma. En 2003, Nicole Kidman et Anthony Hopkins se donnent la réplique dans La Couleur du mensonge (d'après La Tache). En 2016, deux adaptations voient le jour dont American Pastoral par et avec Ewan McGregor aux côtés de Jennifer Connelly et Dakota Fanning.