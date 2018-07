Pierce Brosnan : In love pour une sortie avec sa gironde femme et leur fils

À 65 ans, Pierce Brosnan affiche une forme toujours aussi olympique et n'en finit pas de multiplier les projets. À l'affiche de trois films par an en moyenne, l'ex-James Bond (de retour au cinéma depuis le 25 juillet dans l'excellent Mamma Mia! Here We Go Again) reste l'un des acteurs les plus bankable et les plus appréciés de son époque. Ce qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre et de rester fidèle à ceux qui ont toujours été là pour lui...

Depuis 1994, Pierce Brosnan partage la vie de la belle Keely Shaye Smith, ex-journaliste qu'il avait épousée sept ans après leur rencontre. Et visiblement, ces deux-là s'aiment comme au premier jour, en témoignent les photos de leurs dernières apparitions.

Le 17 juillet 2018, c'est dans les rues de Londres que le couple a été aperçu avec son fils mannequin, Dylan (21 ans). Incroyablement chic et souriant dans son costume marine, Pierce Brosnan a salué les paparazzi avant d'embrasser fougueusement son épouse. Rieuse et vêtue d'une robe dorée qui épousait ses jolies rondeurs, Keely Shaye Smith était tout aussi élégante.

Une semaine plus tard, les amoureux étaient repérés à la sortie du restaurant japonais Nobu à Malibu, là où ils se sont établis il y a plusieurs années. Toujours avec Dylan mais sans leur benjamin, Paris (17 ans). Comme son aîné, l'adolescent est occupé depuis quelques mois à lancer sa carrière de top model. Car dans la famille Brosnan, la beauté semble être un talent...