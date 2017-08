Pierre-Ambroise Bosse et ses conquêtes à Londres : "On est tous des humains..."

Pierre-Ambroise Bosse, un ovni sur la planète sport. Pas seulement parce qu'il a créé la surprise lors des derniers championnats du monde d'athlétisme à Londres en remportant l'épreuve du 800 m, mais aussi parce que l'athlète de 25 ans se lâche en interview. Déjanté lors de son face-à-face avec Nelson Montfort après son sacre, n'hésitant pas à imiter l'incontournable commentateur sportif, Pierre-Ambroise Bosse fait une nouvelle fois parler de lui.

Invité le jeudi 17 août de la Médiasphère sur LCI, le spécialiste du 800 m s'est confié sur un sujet extrasportif : ses conquêtes. Pierre-Ambroise ne le cache pas, il aime la compagnie des femmes, à tel point que son coéquipier Jimmy Vicaut – finaliste du 100 m aux mondiaux – le surnomme le "dragueur sans frontière". "C'est vrai que j'ai tendance à préférer les étrangères. J'aime bien les autres accents. Je ne dis pas que les Françaises n'ont pas leur charme bien entendu...", a confié le champion tricolore qui a profité de son séjour londonien pour faire quelques rencontres. "Bien sûr que j'étais venu là pour faire mon championnat, mais en post-championnat, on s'est entraîné tellement dur qu'à un moment, on est des humains, on est tous pareils. On a tous envie à un moment donné de voir du pays...", n'a-t-il pas hésité à admettre dans un sourire.

Passionné par le jeu de la séduction, Pierre-Ambroise Bosse a monétisé son attrait pour les relations amoureuses en lançant avec l'un de ses amis une application de dating, Deserve Her. Le principe ? Trois hommes en compétition pour séduire une femme.

Olivia Maunoury