Pierre Bellemare : Les deux femmes de sa vie, qu'il a aimées en même temps

En disparaissant à l'âge de 88 ans, Pierre Bellemare laisse derrière lui une femme et trois enfants. En couple depuis de longues années avec son épouse Roselyne Bracchi, qui lui a donné une fille prénommée Maria Pia, le journaliste et écrivain n'a pas toujours été l'homme d'une seule femme. Une double vie amoureuse largement détaillée pour la première fois en novembre 2016 à l'occasion de la publication de ses mémoires Ma vie au fil des jours (éditions Flammarion).

Pierre Bellemare y raconte sa rencontre avec une danseuse tout juste âgée de 18 ans, Roselyne, alors qu'il a 31 ans et est marié depuis quatorze ans avec sa première femme, Micheline (décédée en 2013), avec laquelle il a eu deux enfants, Pierre, animateur de télévision (M6 Boutique), et Françoise, avocate au barreau de Paris. Incapable de choisir entre les deux, il ne se sépare ni de Micheline ni de Roselyne, entretenant une double vie amoureuse. "Claquemuré dans ma double vie, ne trouvant pas la moindre échappatoire, j'attendais sans doute inconsciemment qu'un événement vienne bousculer mon existence et m'oblige à réagir. Il se produisit sous forme de drame, le 27 janvier 1961", écrit-il.

Ce drame concerne Roselyne. Au début de l'année 1961, elle est victime d'un accident lors d'un match de hockey sur glace. Retrouvée au milieu d'une bagarre générale, la jeune femme est victime d'une lourde chute, un homme lui étant tombé dessus. Malgré cet épisode qui aurait pu être plus grave, Pierre Bellemare n'arrive toujours à se séparer de Micheline, jusqu'au jour où Roselyne lui annonce être enceinte. "Quand Maria Pia naquit le 7 décembre 1970, je louai un grand appartement pour y loger ma seconde famille. Devenu bigame, je jonglais avec les horaires pour tenter d'être présent dans mes deux foyers... Mais comme on peut l'imaginer, cette double vie, loin de me satisfaire, m'enfermait dans un sentiment de culpabilité et de duplicité insupportable. Je n'avais dès lors d'autre choix que de clarifier la situation", partage-t-il dans son autobiographie.

Pierre Bellemare décide enfin de quitter Micheline en janvier 1972, alors que celle-ci ne se doutait pas de l'infidélité de son mari depuis toutes ces années : "En vingt et un ans de mariage, jamais elle n'avait imaginé que je puisse la tromper. Il est vrai que la vie trépidante que je menais à l'époque et l'absence des moyens de communication dont on dispose aujourd'hui me fournissaient prétextes et alibis pour m'éloigner de la maison sans que mon épouse puisse chercher à me localiser."