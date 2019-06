Pierre-Jean Chalençon : Folle soirée crêpes dans son palais, avec Catherine Frot

Être invité chez Pierre-Jean Chalençon est la promesse d'une soirée sans temps mort, pleine d'animation. Le 7 juin 2019, le collectionneur de 48 ans a convié plusieurs de ses célèbres amis à passer un joyeux moment dans son Palais Vivienne (situé dans le 2e arrondissement de Paris). Parmi eux, les comédiennes Catherine Frot et Catherine Jacob, mais aussi Magloire ou encore Yves Lecoq, Danièle Gilbert.

Cette soirée était placée sous le signe de convivialité avec la mise à disposition d'une crêperie sur laquelle tous les invités ont pu étaler la pâte à leur guise et faire tournoyer la spatule, avec plus ou moins de dextérité et de réussite. Tous les invités de Pierre-Jean Chalençon ont également pu déguster les mets préparés par le chef Jean-Pierre Jacquin, compagnon de la comédienne belge Grace de Capitani.

Comme pour chacune de ses soirées privées, l'incontournable acheteur d'Affaire conclue (France 2) a mis l'ambiance, embarquant ses convives dans des danses endiablées. "Avec ma copine Chantal Ladesou... et Jordan de luxe... le palais en folie", a d'ailleurs commenté le passionné de Napoléon Bonaparte sur sa page Instagram.