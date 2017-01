Pierre Ménès chez lui après la double greffe: Tendre photo pour sa "renaissance"

Le populaire Pierre Ménès avait déjà donné de ses nouvelles le 2 janvier dernier, lorsque le consultant sportif du Canal Football Club avait accordé deux interviews, l'une à Europe 1 et l'autre à RTL. Une semaine plus tard, l'expert du ballon rond s'était à nouveau exprimé sur Canal+ : "Je suis encore extrêmement fatigué, extrêmement faible. Je n'arrive pas à marcher, mais c'est une opération très lourde et il faut que je sois patient." Une fois rétabli, le compagnon de Mélissa espère évidemment retrouver l'équipe de la fameuse émission de sport.

En septembre dernier, Pierre Ménès, papa de deux grands enfants - une fille de 27 ans, Anne, et un fils de 23 ans, Axel -, avait annoncé devoir subir une opération dans les colonnes de l'Équipe, après être apparu amaigri de 35 kilos sur le plateau du Canal Football Club.