Pierre Palmade célibataire et triste: "Mes couples ne durent pas plus de 6 mois"

Depuis le début de l'année, Pierre Palmade est de retour sur les planches dans une pièce intitulée Le Lien, dans laquelle il donne la réplique à Catherine Hiegel. "C'est un fils qui va s'engueuler avec sa mère, très violemment, pendant 1h20", décrivait l'acteur au micro d'Europe 1 il y a quelques jours. Face à ce nouveau défi, Pierre Palmade démontre une nouvelle fois l'étendue de ses talents. Malgré le succès, il lui manque l'amour pour être comblé...

Ce dimanche 17 février 2019, le complice de Michèle Laroque a livré des confidences touchantes au sujet de son célibat lors d'une interview accordée au Journal du Dimanche. Une situation qu'il a de plus en plus de mal à accepter. "J'aimerais vraiment avoir un compagnon sur du long terme, ça doit être cool. J'ai déjà la maison et les chats Achille et Hector, deux gros norvégiens."

Pierre Palmade, qui avait fait part publiquement de son homosexualité à l'âge de 45 ans après un mariage très scruté avec Véronique Sanson, assume complétement. Six ans après son coming-out, Pierre Palmade est toujours à la poursuite du bonheur, et se sent prêt "à s'ennuyer main dans la main" avec quelqu'un. "Hélas, mes couples n'ont jamais duré plus de six mois", révèle-t-il. Et d'ajouter : "Du jour où je passe les clés à mon mec, l'attachement commence et c'est la panique. Ma psy me dit qu'aimer quelqu'un c'est prendre le risque qu'on vous l'enlève..."



En attendant de trouver chaussure à son pied, Pierre Palmade peut compter sur le soutien de ses fidèles fans. Le lien au théâtre de Montparnasse du mardi au samedi à 20h30.