Pink "déterminée" à perdre du poids : Elle révèle son objectif après-grossesse

Pink a beau avoir pris du retard, elle n'y coupera pas ! Deux mois après son accouchement, la chanteuse de 37 ans s'est finalement mise au régime. La maman de Willow (5 ans) et Jameson Moon (2 mois) a annoncé sur sa page Instagram qu'elle était "déterminée" à perdre les kilos accumulés au cours de sa grossesse.

"Encore 13 kilos à perdre", a-t-elle écrit en légende d'un selfie visiblement capturé à la salle de sport. Le visage pas maquillé et tout transpirant, l'interprète de Just Like Fire est finalement déterminée à retrouver sa silhouette d'avant bébé. Un peu plus tôt dans le mois, elle racontait à ses 1,5 million d'abonnés qu'elle n'avait encore rien perdu depuis son accouchement et se vantait d'être "parfaitement normale".

Pour lui venir en aide dans sa chasse aux kilos en trop, la femme de Carey Hart a fait appel à la coach des stars Jeanette Jenkins, qui entraîne, entre autres Tina Knowles et Amber Rose. Pink, qui revient d'un séjour au ski en famille, n'est pas du genre à trop se mettre la pression lorsqu'il s'agit de perdre du poids.

La chanteuse a souvent dénoncé les diktats de la minceur qui règnent en maîtres sur Hollywood et avait envoyé bouler les haters qui s'étaient attaqués à son physique au mois d'avril 2015. "Ne vous inquiétez pas pour moi alors que moi-même je ne le suis pas, et que je ne m'inquiète pas pour vous non plus. Je me sens belle et mon chéri dit que ça fait juste plus à aimer", s'était-elle défendue sur sa page Instagram.