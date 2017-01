Pink : Tendre déclaration d'amour pour son 11e anniversaire de mariage

A l'heure où la majorité des couples de stars divorcent, il y en a un qui tient la route. Ce samedi 7 janvier, la chanteuse Pink et son mari Carey Hart ont fêté leurs noces de corail ! La popstar n'a pas manqué de lui adresser une tendre déclaration sur les réseaux sociaux, se félicitant qu'il soit resté avec elle malgré l'adversité.

"Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum. Ca en fait un pour chaque année avec toi mon bisounours. Je t'aime particulièrement fort cette semaine. Joyeux anniversaire mon amour. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir dire que tu es mien. Merci d'être toujours là", a-t-elle écrit sur sa page Instagram.

Son mari, pilote professionnel de motocross, lui a répondu sur Twitter. "Entre les couches à changer et l'allaitement du bébé, je tiens à dire que j'aime ma merveilleuse femme ! Joyeux onzième anniversaire à la femme la plus formidable de la planète. Tu m'offres tellement de bonheur et d'amour, ainsi que deux superbes enfants, et toute une vie de bons moments. Je t'aime Pink", a-t-il tweeté.

L'interprète de Just Like Fire et le sportif se fréquentent depuis 2001. Ils s'étaient séparés brièvement deux ans plus tard avant de finalement se retrouver. Alecia Beth Moore de son vrai nom a ensuite fait sa demande au pilote et homme d'affaires de 41 ans, au mois de juin 2005. Deux ans plus tard, ils se sont dit oui lors d'une romantique cérémonie qui s'est déroulée au Costa Rica, mais, quelques mois plus tard, rebelote, le couple se séparait à nouveau. Restés très proches, ils finissent par se réconcilier sans jamais avoir divorcé et annoncent dans la foulée attendre un heureux événement.

Depuis, Pink a donné naissance à une petite Willow, âgée de 5 ans, ainsi qu'un autre bébé, un petit garçon prénommé Jameson Moon qui est venu au monde le mois dernier. "Je ne veux pas vous mentir, dire que Pink et moi nous avons deux enfants, ça me rend un peu nerveux et très adulte. Mais je ne changerais ça pour rien au monde. Ma femme avait raison", a écrit Carey Hart sur sa page Instagram. Preuve qu'en dépit des épreuves, l'amour triomphe de tout.