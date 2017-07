Pippa Middleton : La jeune mariée entre en lice à Wimbledon, avec James

Pippa Middleton ne pouvait pas faire durer éternellement son voyage de noces avec James Matthews, ne serait-ce que pour une raison : il était inconcevable qu'elle rate Wimbledon ! Rentrée depuis quelques jours seulement de sa lune de miel longue d'un mois, entre Polynésie et Océanie, et après un aller-retour en Irlande le week-end dernier pour le mariage d'une de ses meilleures amies, la voilà fidèle au poste !

Alors que sa soeur la duchesse de Cambridge a inauguré en beauté le tournoi anglais du Grand Chelem, en sa qualité – récemment héritée d'Elizabeth II – de nouvelle marraine du All England Lawn Tennis & Croquet Club qui l'accueille, Pippa Middleton s'y trouvait à son tour mercredi 5 juillet 2017, en compagnie de leur frère James Middleton.

Son chouchou Roger Federer, ami personnel qui assistait le 20 mai dernier à son mariage, n'était pourtant pas au programme, lui qui entrait dans la compétition la veille, mais la tenniswoman chevronnée était sans doute impatiente de renouer avec l'ambiance du gazon londonien. Elle a pu apprécier la victoire facile de l'Écossais Andy Murray, numéro un mondial et tenant du titre qui a connu un premier semestre 2017 compliqué, lequel s'est imposé facilement au deuxième tour aux dépens de l'Allemand Dustin Brown.

Ravissante dans une robe en dentelle de la marque Self Portrait que sa soeur Kate porte aussi occasionnellement, la socialite était parfaitement estivale et n'a pas semblé souffrir de la chaleur, alors que les températures avoisinaient les 30 °C. Dans la loge royale du court central, qui compte 74 places, Pippa avait parmi ses voisins Philip Brook, directeur du All England Lawn Tennis Club, le duc de Kent, cousin de la reine Elizabeth II, ou encore l'homme politique Tom Watson.