Pippa Middleton : À peine rentrée de lune de miel, encore de mariage !

Pippa Middleton, qui a épousé le 20 mai 2017 son compagnon James Matthews, sera restée un bon moment dans l'ambiance mariage. Après une lune de miel à rallonge, en temps (un mois !) et en kilomètres, entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande et l'Australie, la soeur de la duchesse Catherine de Cambridge a finalement retrouvé son quotidien londonien à la toute fin du mois de juin. Mais c'était pour mieux repartir à la noce !

Monsieur et Madame James Matthews ont en effet passé le week-end du 1er juillet en Irlande, dans le comté de Cork, à l'occasion du mariage de Camilla Campion-Awwad, l'une des meilleures amies de Pippa Middleton, et d'Oliver Jenkinson. Grâce à des photos obtenues et publiées par le Daily Mail, on peut voir la soeur de Kate, âgée de 33 ans, radieuse dans une robe verte de la marque Alice Archer avec une énorme fleur rose, au bras de son époux de 41 ans.

Malgré la présence de ce couple vedette parmi les convives, ce mariage, célébré à Bantry House, a été une affaire discrète : non seulement la venue de Pippa et James n'avait pas été ébruitée, mais les festivités ont également cessé tôt, les invités regagnant l'hôtel réservé pour eux à partir de minuit et s'y régalant de sandwiches traditionnels et de thé

Aileen Henley, maîtresse des lieux – l'Eccles Hotel à Glengarriff –, était aux anges : "La famille de la mariée avait réservé tout l'hôtel et nos 66 chambres étaient allouées à près de 100 invités, a-t-elle confié à l'Irish Times. Il y avait des pseudonymes sur la liste des chambres, et quand Pippa et James sont arrivés, nous étions ravis. Ils avaient la suite nuptiale, avec une superbe vue sur la mer. Ils ont dit que l'hospitalité et l'accueil chaleureux avaient été adorables. Ils ont été traités comme n'importe qui d'autre."

Le cadre étant effectivement magnifique, le jeune couple n'a pas manqué de s'offrir une petite promenade avant les noces. Et d'en profiter le dimanche midi à l'occasion d'un pique-nique organisé par les mariés sur Garnish Island, dans la baie de Bantry.