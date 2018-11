Plus belle la vie : David Baiot fait son retour dans la série !

Voilà un retour inattendu !

Après un an et demi d'absence, le comédien David Baiot – qui interprète Djawad Sangha – a fait son retour sur les plateaux de tournage de la série Plus belle la vie (France 3). Selon nos confrères de TéléStar.fr, c'est lundi 26 novembre 2018 que le comédien de 35 ans a finalement retrouvé ses camarades de jeux.

Dans l'intrigue, Djawad avait quitté le sud de la France pour rejoindre les Emirats Arabes Unis où il était devenu chauffeur avec l'appui d'Anémone Vitreuil. En couple avec Samia après qu'elle a quitté Jean-Paul pour lui, Djawad s'était finalement séparé de sa belle au bout de quelques mois. Son retour à Marseille, alors que Samia et Jean-Paul se sont rapprochés une nouvelle fois, devrait donc créer quelques situations cocasses...

Toujours selon nos confrères, David Baiot participera également au prochain prime time de Plus belle la vie qui sera diffusé en janvier 2019 sur France 3.

Durant son absence de Plus belle la vie, David Baiot s'est consacré à d'autres projets comme la série Caïn (France 2) où il a interprété le personnage d'Aymé Legrand ou encore la minisérie Noces Rouges pour France 3.

Plus belle la vie, c'est chaque jour à 20h20 sur France 3.