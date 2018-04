Plus belle la vie, le départ de Bruce Tessore : La réaction de Cécilia Hornus

L'histoire de l'Enchanteur prendra prochainement fin. Après qu'il a été démasqué lors du prime de Plus belle la vie diffusé le 3 avril dernier, sur France 3, Nicolas Verger perdra la vie. Un coup dur pour ses camarades du Mistral et en particulier pour Cécilia Hornus qui incarnait sa compagne à l'écran.

L'actrice de 54 ans qui incarne Blanche a en effet admis au cours d'un entretien pour nos confrères de Télé Loisirs que perdre Bruce Tessore serait difficile à vivre pour elle : "On a construit une relation avec Bruce depuis un an et demi, donc c'est toujours un déchirement. Quand on a un partenaire, qu'on apprend de mieux en mieux à se connaître, à essayer d'explorer tout ce qui nous est offert par le travail... C'est toujours des petites souffrances comme quand on passe d'une histoire à une autre ou d'un projet à un autre. Il y a de bons moments et on sait que ça se termine (...). Je suis quand même triste qu'il s'en aille."

Difficile également pour Bruce Tessore d'accepter cette fatalité. Lors d'une interview pour TV Mag, il avait admis qu'il aurait souhaité voir l'Enchanteur commettre encore quelques méfaits. L'acteur n'a ensuite pas hésité à critiquer le scénario de la célèbre série : "Il se passe souvent des choses extraordinaires dans Plus belle la vie. Un peu moins maintenant. Mais il aurait pu tomber dans le coma. Se réveiller des mois plus tard. Avoir tout oublié. Il aurait aussi pu parvenir à déjouer la police et s'envoler vers un autre continent où il aurait changé d'identité..."

Mais Bruce Tessore a dû se faire une raison et devra trouver un moyen de rebondir après ce départ. Une situation difficile pour le comédien : "Pour le moment, rien de prévu pour la comédie. C'est compliqué. Il y a des barrières, peu d'opportunités, etc. J'envisage même l'idée de passer à autre chose, à l'écriture notamment."