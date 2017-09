Plus belle la vie : Nouveau départ au Mistral...

Que de rebondissements dans Plus belle la vie ces dernières semaines. Après le rapprochement inattendu entre Samia et Djawad, et les départs de Jenny et Kevin, un personnage annonce son départ de la série de France 3. Et c'est via une vidéo Facebook que Patrice Maktav, ex-candidat de Star Academy qui campe le séduisant Michaël Malkavian, en dit plus sur le sujet.

"Vendredi dernier, vous avez assisté au dernier épisode de Michaël", lance alors l'acteur. Toutefois, Patrice Maktav laisse entendre que son personnage pourrait bien faire son retour dans les semaines ou mois à venir.

"Je pense que le personnage de Michaël n'est pas fini, surtout avec l'histoire de sa fille. On n'a pas de nouvelles du beau-père, on ne sait pas où il est parti, poursuit-il. Donc il reste pas mal de zones d'ombres. Je pense sincèrement qu'on n'en restera pas là. Mais il faut être patient car il y a énormément d'intrigues et de personnages dans la série."