Plus belle la vie : Deux personnages annoncent leur départ...

Que de rebondissements dans Plus belle la vie (France 3) ! Après le rapprochement sexuel inattendu entre les adolescentes Zoé Prieur et Thérèse Marci, et l'idylle naissante entre Samia et Djawad, les téléspectateurs vont être surpris par le départ de deux personnages emblématiques.

Alors que Jenny (campée par Athéna Zelcovich) avait déjà annoncé quitter le Mistral, son amoureux Kevin (joué par Théo Bertrand) prend une grande décision. Il ne fera pas son retour au lycée et suit sa belle faire la saison des vendanges, par amour. Face à cette décision surprenante, Laetitia, la mère de Kevin, reste bouche bée... Si Jenny n'est pas certaine de faire son retour à Marseille, le lycéen pourrait bien rempiler à l'automne, une fois la saison des vendanges terminée.

Pour information, le couple n'est pas le seul à avoir quitté le Mistral. En effet, Wendy Lesage, interprétée par Céline Vitcoq, a été écartée par la production de Plus belle la vie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son personnage a connu une terrible fin : la jolie blonde a été victime du tueur en série l'Enchanteur.

Tandis que certains désertent Marseille, d'autres font leur grand retour. Comme indiqué sur Instagram, Marwan Berreni, qui joue le rôle d'Abdel Fedala, a tourné dans certains scènes de la série et sera de retour à l'écran dès septembre 2017.