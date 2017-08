Plus belle la vie : Un personnage phare annonce son retour !

Après une longue absence, un personnage emblématique de Plus belle la vie s'apprête à faire son grand retour, pour le plus grand bonheur des fans de la série de France 3. Et c'est sur Instagram que le comédien Marwan Berreni a annoncé la nouvelle : Abdel Fedala réapparaîtra prochainement sur nos écrans.

L'acteur de 28 ans a partagé quelques photos du tournage à Marseille, en compagnie notamment de David Baiot ou encore de Jérôme Bertin. Et il a même retrouvé la jolie Dounia Coesens, qui interprétait Johanna Marci dans Plus belle la vie.