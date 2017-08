Jean-Pascal Lacoste : Ses retrouvailles avec Patrice, 16 ans après la Star Ac !

"J'ai voulu amener mon ami Patrice à Saint-Jean-de-Luz pour lui montrer une sculpture extraordinaire : la sculpture de la fameuse b*te", a lâché Jean-Pascal Lacoste. Et Patrice Maktav de réagir après la découverte de cette statue : "C'est magnifique !"

Un vidéo qui a beaucoup fait rire les internautes : "Merci pour ce fou rire !", "Vous me faîtes mourir de rire, et heureuse de revoir Patrice", "Vous êtes énormes, je vous adore", "Tellement drôle, duo au top, à l'ancienne", "Toujours aussi complices dans les conneries tous les deux, je vous adore."

Outre cette partie de rigolade entre anciens camarades de la Star Academy, Jean-Pascal Lacoste et Patrice Maktav (aperçu dans Plus belle la vie) ont passé quelques jours sous le soleil de Nouvelle-Aquitaine avec leurs chéries respectives Delphine Tellier et Audrey Rousseau. Sur le réseau social, ils ont partagé ces moments de complicités à quatre.