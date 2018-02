Plus belle la vie : Nouvelle rupture pour un couple du Mistral...

Rebondissement de taille au Mistral ! Après la rupture inattendue entre Samia (Fabienne Carat) et Boher (Stéphane Henon), un nouveau couple de Plus belle la vie (France 3) se sépare. Une rupture que les fans de la série découvriront dans l'épisode diffusé le 27 février prochain.

Dans une courte vidéo dévoilée par France 3, Jeanne, campée par Stéphanie Pareja, et Vincent, interprété par Serge Dupire, discutent de leur avenir. Visiblement perdue, la jolie brune lance alors : "Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas fini de régler tous mes problèmes. T'es tellement gentil, doux, prévenant... J'ai l'impression d'être redevable de quelque chose. Et en même temps, ça me crispe. Je pense que ce serait bien qu'on fasse une pause."

Vincent, apparemment trop gentil pour Jeanne, est apparu très agacé. Après avoir refusé l'idée d'une pause dans leur couple, il a pris une décision radicale : celle de tout plaquer. "On arrête. Définitivement. C'est fini Jeanne, j'en ai marre. Ma gentillesse te crispe ? Non mais sans déconner... Moi, j'en ai marre de te courir après !", répond-il alors.

Entre Jeanne et Vincent, c'est de l'histoire ancienne...