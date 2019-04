Plus belle la vie - Samia bientôt en couple : Son ex Boher jaloux

Entre Samia et Boher, ce sont les montagnes russes. Le couple emblématique de Plus belle la vie (France 3), campé par Fabienne Carat et Stéphane Hénon, s'est séparé à plusieurs reprises. Cette fois, la belle brune s'apprête à vivre une nouvelle histoire d'amour. Mais la porte n'est pas fermée pour un retour du couple mythique comme le fait savoir l'acteur auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

"Samia et Boher, c'est mythique ! Les gens rêvent qu'ils se remettent ensemble. À mon avis, si la série dure et que nous aussi, Samia et Jean-Paul se remettront ensemble un jour", confie Stéphane Hénon, plutôt serein quant à l'avenir des parents de Lucie dans la célèbre série.

Mais avant d'envisager de revoir Samia et Jean-Paul ensemble, les fidèles de Plus belle la vie vont assister au rapprochement de la belle brune avec un nouveau personnage. Une histoire d'amour que Jean-Paul ne verra pas d'un très bon oeil... "Samia, c'est l'amour de sa vie. Mais il va se rendre à l'évidence, même s'il pense qu'elle va revenir vers lui. Jean-Paul morfle tout le temps, les scénaristes ont envie de le faire souffrir !", confie l'acteur. Et de préciser que son personnage sera jaloux, "même s'il essaye de ne pas le montrer". "Samia est la mère de sa fille : il fait en sorte que ça se passe bien", conclut-il.

Rappelons que c'est dans les bras de Hadrien Walter, un député interprété par Guillaume Delorme, que Samia tombera. "Hadrien Walter va lui offrir le réseau qu'elle n'a pas. Il y a immédiatement entre eux une énergie commune, une passion d'entreprendre, une fougue... Ils se plaisent énormément, mais Samia refuse de se l'avouer. Elle veut avant tout avancer dans son projet. Néanmoins, ils vont très rapidement rentrer dans un grand jeu de séduction. Les choses sont parfois plus fortes que tout, voire incontrôlables. Bref, elle va avoir un nouvel homme dans sa vie et risque de bénéficier d'une existence amoureuse plutôt heureuse", avait révélé Fabienne Carat à Télé Poche.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 20h20 sur France 3 afin de suivre les nouveaux épisodes de Plus belle la vie.