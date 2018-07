Plus belle la vie : Un personnage phare arrêté !

Il s'en passe des choses à Marseille ! Si un habitant du Mistral est entre la vie et la mort dans Plus belle la vie sur France 3, un autre personnage va vivre un moment difficile. Et pour cause, ce dernier va soudainement se faire arrêter par la police.

Il s'agit de Delphine (incarnée par Delphine Rollin) ! Rien ne va plus pour la maman de Théo et d'Antoine qui ne s'attendait pas à se retrouver les mains menottées par Patrick Nebout. Dans un extrait de l'épisode 3592, on découvre la jeune femme folle de rage. Elle se mettra même dans une colère noire devant ses enfants.

Que s'est-il passé ? Pourquoi Delphine s'est fait arrêter ? Pour l'instant, le mystère plane toujours. Il faudra patienter jusqu'au 31 juillet 2018, date à laquelle sera diffusé cet épisode. Une chose est sûre, les fans de Plus belle la vie ne sont pas au bout de leurs surprises.