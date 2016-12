Plus belle la vie : Virgile Bayle quitte la série et partage son émotion

C'est officiel : Virgile Bayle, acteur emblématique Plus belle la vie (France 3), quitte la série. Six mois après cette annonce faite par nos confrères de Télé Star, le comédien âgé de 45 ans a partagé l'information sur Twitter.

Ainsi a-t-on appris qu'il a tourné ses dernières scènes le 14 décembre dernier. "Bonsoir, aujourd'hui j'ai tourné ma dernière séquence pour PBLV. Émotion ! 10 ans de ma vie ! Show must go on ! Merci à toutes et tous ;)", a-t-il écrit.