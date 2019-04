Prince Carl Philip : Une photo très "chouette" pour les 3 ans d'Alexander

"En 2019, je consacrerai mon temps à ma famille et j'attendrai plutôt 2020 pour la course automobile", signalait au mois de février le prince Carl Philip de Suède, joignant à cette louable intention une photo attendrissante de son fils le prince Alexander en train de lui soutirer un sourire sur un circuit. Deux mois plus tard, c'est le petit garçon que l'on voit sourire gentiment dans une nouvelle photo diffusée à l'occasion de son 3e anniversaire, le 19 avril 2019.

Sur le site de la cour suédoise comme sur le compte Instagram du prince Carl Philip et de son épouse la princesse Sofia, la même image a été utilisée - un gros plan sur le visage joufflu et rieur du petit prince bien chevelu - pour célébrer cet événement. Contrairement à sa soeur cadette la princesse Madeleine avec sa petite Adrienne, Carl Philip n'a pas fait dans les effusions de sentiments : "Notre cher Alexandre, toutes nos félicitations pour ton troisième anniversaire !", peut-on lire en légende, assortie d'un coeur. Il s'agit du premier portrait officiel diffusé depuis les deux parus précisément un an plus tôt, pour ses deux ans.