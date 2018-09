Gabriel de Suède : Portraits adorables et inédits du prince pour ses 1 an

Né comme son frère avant lui à l'hôpital de Danderyd, le prince Gabriel est le sixième petit-enfant et le quatrième petit-fils du roi Carl XVI Gustaf de Suède et de la reine Silvia. Il est actuellement sixième dans l'ordre de succession : il y a d'abord sa tante, la princesse héritière Victoria de Suède, les enfants de cette dernière qui sont donc ses cousins (la princesse Estelle, 6 ans, et le prince Oscar, 2 ans), puis il y a ensuite son père le prince Carl Philip et son frère le prince Alexander.