Estelle et Oscar de Suède : Mignons et bien couverts pour fêter Victoria

La grande popularité de la princesse héritière Victoria de Suède ne se dément pas, célébration après célébration : mardi 12 mars 2019, ils étaient encore des centaines, rassemblés aux abords de la cour intérieure du palais royal à Stockholm, pour la saluer à l'occasion de la fête créée spécialement pour elle par son père !

Depuis ses 15 ans, l'héritière du trône, qui en a aujourd'hui 41, a rendez-vous avec ses compatriotes à l'occasion de cette "fête du prénom Victoria" que le roi Carl XVI Gustaf a instaurée afin de permettre à tout Stockholm de rendre hommage à la future reine qui, au moment de son anniversaire (le 14 juillet), se trouve systématiquement loin de la capitale. Au coeur de la trêve estivale, c'est en effet à Borgholm et à la Villa Solliden, résidence de la famille royale sur l'île d'Öland, que la princesse Victoria souffle chaque année ses bougies. Ceux qui vivent dans les parages ne manquent jamais de venir alors la saluer avec ferveur, dans une atmosphère très chaleureuse et détendue.

Depuis leurs naissances respectives, la princesse Estelle et le prince Oscar en sont devenus des attractions incontournables. Lors du rendez-vous en ville aussi, d'ailleurs. Mardi, les deux enfants de la princesse Victoria et du prince Daniel ont une fois de plus attendri et amusé le public, venu nombreux bien que ce soit un jour de semaine et hors vacances scolaires. Perchée sur son estrade bleue avec sa famille, l'intéressée a écouté la garde royale jouer pour elle et a reçu un premier bouquet de fleurs avant de partir à la rencontre du public et d'en recevoir bien d'autres – beaucoup de tulipes, en particulier – aidée par sa fille. Adorablement vêtue de rose, la princesse Estelle, 7 ans, avait vraisemblablement été dispensée d'école pour l'occasion. On ne lui en tiendra pas rigueur, étant donné qu'elle se montre déjà très studieuse dans ses études royales ! Le prince Oscar, 3 ans, a préféré rester la plupart du temps dans les bras de son papa, un peu intimidé, même s'il a fini par gratifier la foule de ses sourires.

"Merci beaucoup d'être venus ici aujourd'hui, espérons que vous ayez été un peu réchauffés par la musique", a notamment déclaré la princesse héritière tout en serrant les mains qui se tendaient vers elle et en récoltant les offrandes. Au passage, elle a été cueillie par une remarque d'un journaliste, qui lui a rappelé que la date du 12 mars était aussi celle des fiançailles de ses parents, qui avaient célébré leur engagement au même endroit 43 ans auparavant jour pour jour ! "Oh, mais j'avais complètement oublié ! Merci de me l'avoir rappelé, je leur souhaiterai quand je les verrai", a-t-elle réagi avec une moue comique.

Et pendant que Victoria affrontait le froid dans un total look Bourgogne, composé d'un manteau Mango, d'une écharpe And Other Stories, d'un haut Arket, d'un pantalon Ellos, de bottines Rizzo et de gants Lindex, sa soeur la princesse Madeleine savourait l'hiver en Floride, où elle a emménagé l'an dernier : elle était en effet en maillot, à la plage.