Victoria de Suède: La princesse Estelle, exemptée d'école, joue les assistantes

Le lundi 12 mars 2018 était à Stockholm une journée de célébration à plus d'un titre : quelques moments après la proclamation de la naissance de la princesse Adrienne (Josephine Alice), troisième enfant de la princesse Madeleine, et la messe de Te Deum organisée en l'honneur de sa venue au monde, c'était au tour de la princesse héritière Victoria de Suède d'être sous les feux des projecteurs.

Présente aux deux événements de la matinée, la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf, toute pimpante dans un ensemble violet du plus bel effet, est ensuite réapparue dans la cour intérieure du palais royal Drottningholm avec son mari le prince Daniel et leur fille la princesse Estelle : le 12 mars, on fête traditionnellement en Suède la saint Victoria. C'était décidément la journée des prénoms !

Des dizaines de ses compatriotes et de touristes de passage dans la capitale nordique étaient comme de coutume venus se poster là pour lui adresser leurs chaleureuses félicitations et lui offrir des fleurs - qu'Estelle, 6 ans, s'est fait une joie d'aider à collecter. "Merci d'être venus, je laisse ma petite assistante s'en occuper", a ainsi dit dans un grand sourire Victoria en faisant référence à sa fille et en remerciant habilement dans plusieurs langues ("danke schön", "obrigada", "thank you"). Exceptionnellement, la demoiselle avait eu la permission de ne pas aller à l'école et, après avoir assisté à la messe d'action de grâce en l'honneur de sa nouvelle petite cousine, elle prenait également part à cette cérémonie-là. Et elle y a mis les formes, arborant pour la toute première fois un chapeau - en velours bleu nuit, en l'occurrence.

L'envoyée spéciale de la revue suédoise Svensk Damtidning a eu l'opportunité de demander à la princesse Estelle ses impressions concernant la naissance de sa nouvelle cousine, la princesse Adrienne. "C'est amusant !", a répliqué la pétillante fillette.