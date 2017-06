Prince Charles : Tendrement uni avec ses parents aux obsèques de sa marraine

Près de 500 personnes étaient rassemblées mardi 27 juin 2017 en l'église Saint-Paul, dans le quartier londonien de Knightsbridge, pour les obsèques de Patricia Knatchbull, 2e comtesse Mountbatten de Burma, décédée le 13 juin à l'âge de 93 ans à son domicile dans le Kent. Mais quelques-uns, dans le cortège, attiraient plus particulièrement l'attention : la famille royale britannique était largement représentée et les observateurs ont pu assister à quelques scènes rares.

Cousin germain de la défunte, le duc d'Edimbourg était bien présent, quelques jours après son épisode hospitalier, pour prendre part à cet ultime adieu. Le prince Philip était accompagné par son épouse la reine Elizabeth II, cousine au troisième degré de Patricia, avec laquelle elle avait régulièrement l'occasion de jouer durant leur enfance et dont elle fut demoiselle d'honneur à son mariage, et leur fils aîné le prince Charles les a accueillis à l'entrée de l'église avec une réconfortante tendresse en ces moments de deuil : l'héritier du trône, dont feue la comtesse était la marraine, a ainsi apposé un baiser affectueux sur la main de sa mère avant de lui donner une tendre accolade, accueillant également son père avec une bise chaleureuse et en passant le bras dans son dos. Des images exceptionnelles, tant les contacts physiques sont rares en public entre les membres de "la Firme", soucieux de maintenir une séparation nette entre vie familiale et vie publique.

La "marraine très spéciale" du prince Charles

Au cours du service religieux conduit par le révérend Alan Gyle, le prince Charles a prononcé un éloge funèbre en partageant le souvenir de celle qu'il a qualifiée de "marraine très spéciale", en présence des six enfants qui lui survivent – dont celui qui est désormais titré comte Mountbatten de Burma, Norton – et leur famille. "Elle a joué un rôle extrêmement important dans ma vie et sa présence va atrocement me manquer", avait-il déclaré avec émotion après avoir appris sa mort. La princesse Anne et son mari Timothy Laurence, le prince Andrew, la comtesse Sophie de Wessex, la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et sa fille Lady Helen Taylor, la princesse Alexandra de Kent, le prince Michael de Kent ou encore Lady Sarah Chatto étaient également présents dans les rangs de la famille royale.

Patricia Knatchbull, dont le cercueil surmonté de roses blanches a été porté par douze membres du 2e bataillon d'infanterie légère Princesse Patricia (elle en été la colonel-en-chef), avait hérité son titre dans des circonstances extrêmement traumatisantes, après que son père, Louis Mountbatten, avait péri dans un attentat à la bombe de l'IRA, en 1979. Elle-même présente à bord du bateau familial – le Shadow V – qui a explosé, elle avait aussi perdu ce jour-là son deuxième fils, Nicholas, et sa belle-mère, Lady Brabourne. Son mari, John Knatchbull, et elle s'en étaient miraculeusement sortis – au prix, tout de même, de 120 points de suture au visage la concernant, ce qu'elle appela plus tard son "lifting IRA".

Cet épisode a également durablement ébranlé le prince Charles, traumatisé par la mort choquante de Lord Mountbatten, qui "représentait le grand-père [qu'il n'avait] jamais eu". En mai 2015, il évoquait sans fard ce souvenir douloureux alors qu'il retrouvait sur les lieux du drame Timothy Knatchbull, fils de Patricia et John, pour une cérémonie d'apaisement et de réconciliation.