Prince Harry : Barbe ou pas barbe pour son mariage ? Question poil à gratter...

Si Meghan Markle semble avoir imposé une hygiène de vie nouvelle au prince Harry, plus affûté que jamais à quelques jours de leur mariage après avoir troqué viande et gras contre jus verts et graines et avoir pris un abonnement à une salle de sport, lui dictera-t-elle également son look pour le jour J ? Dernièrement, une particularité physique du fils cadet du prince Charles fait l'objet de spéculations : sa barbe.

Meghan l'a toujours connu avec et le public s'est depuis longtemps accoutumé. La dernière fois qu'Harry, 33 ans, était rasé de frais, doit remonter au temps où il était encore dans l'armée britannique, qu'il a quittée en juin 2015. Et si, comme il faut s'y attendre, le prince choisit de se marier en uniforme, respectera-t-il ou non les us militaires, en vertu desquels il devrait alors raser sa barbe ? Une question légèrement plus sensible qu'il n'y paraît : en novembre 2017, deux semaines avant l'annonce de ses fiançailles avec Miss Markle, il avait en quelque sorte enfreint ce code en gardant sa barbe lors des cérémonies du Souvenir, auxquelles il avait pris part en uniforme de capitaine du régiment de cavalerie des Blues and Royals. "Le prince Harry nous fait honte à tous. Les barbes n'ont pas leur place dans la cavalerie de la reine. Il aurait dû la raser pour un jour aussi important", s'était alors insurgé un membre dudit régiment.

Le jour de son mariage, le 19 mai 2018 au château de Windsor, on s'attend à voir le prince Harry convoler en uniforme plutôt qu'en costume civil, possiblement dans celui de capitaine général des Royal Marines, titre honorifique qui lui a été octroyé en décembre 2017. Avec la barbe ou pas ? Le débat reste réel, historiens et membres des forces armées se positionnant du côté du respect de la convention. Mais pour Emily Nash, la correspondante royale émérite du magazine Hello!, la disparition de cette pilosité faciale n'est même pas envisageable : "Il n'est plus en service, alors il n'a plus à suivre les règles de l'armée en la matière. Il a porté la barbe tout du long de sa relation avec Meghan, ce serait vraiment bizarre qu'elle disparaisse lors du jour J !", estime-t-elle. Et puis, il faut très prosaïquement dire ce qui est : ce look, qui lui confère une sorte de maturité, va à merveille à Harry !

Le prince avait commencé à porter la barbe à l'occasion de son trek en Antarctique en 2013 avec l'association Walking with the Wounded, une des causes - en faveur des blessés de guerre - qui lui tiennent le plus à coeur. Et malgré des rumeurs de désapprobation de sa grand-mère la reine Elizabeth II, ce nouveau style aurait effectivement fait l'unanimité, aussi bien dans sa famille (à l'image de sa cousine Zara Phillips, qui en tira le surnom de "Prince Hairy") qu'auprès de ses amoureuses (Cressida Bonas en était assez fan, paraît-il). Faites vous votre avis avec la rétrospective photo que nous vous proposons !