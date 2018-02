Prince Harry et Meghan Markle menacés par une lettre avec de la poudre blanche

Le samedi 19 mai prochain, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se marieront. L'heureux événement enchante déjà des millions de Britanniques et de personnes à travers le monde, et suscite la haine chez d'autres... La preuve avec un courrier suspect adressé au couple et contenant un message raciste.

La police s'est saisie de l'affaire et a lancé une enquête.

Ce jeudi 22 février, la police britannique a confirmé l'ouverture d'une enquête sur une lettre contenant de la poudre blanche, reçue le 12 février au Palais Saint James à Londres, et adressée au Prince Harry et sa fiancée, l'actrice américaine Meghan Markle. Scotland Yard a précisé dans un communiqué que la substance a été examinée et n'est heureusement pas dangereuse. Selon l'Evening Standard, le courrier contenait aussi un message raciste, un de plus à l'encontre de l'ex-star de la série Suits.

Les enquêteurs tentent de remonter jusqu'à l'expéditeur du courrier. Toujours selon l'Evening Standard, il pourrait avoir un lien avec l'envoi d'une autre lettre contenant également de la poudre et reçue au Palais de Westminster, le Parlement britannique, à l'adresse de la ministre de l'Intérieur Amber Rudd.

La police cherche désormais à établir si cet envoi tombe sous le coup du Malicious Communications Act, une loi interdisant les envois menaçants ou insultants, ainsi que les commentaires racistes. Contacté par l'AFP, le service de presse du prince Harry, au palais de Kensington, s'est refusé à tout commentaire.