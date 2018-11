Prince Harry : Sa tendre photo de voyage de Meghan Markle enceinte

Clap de fin pour la première tournée officielle du prince Harry et Meghan Markle. Durant 16 jours, le duc et la duchesse de Sussex ont enchaîné les visites et soirées de gala entre l'Australie, les îles Fidji et Tonga, avant de finir par un stop en Nouvelle-Zélande. C'est lors de cette dernière étape que le futur papa a lu-même immortalisé son épouse enceinte.