Meghan Markle enceinte : Ce vêtement piqué à Harry pour couvrir son baby-bump

La première tournée officielle du prince Harry et Meghan Markle touche à sa fin. Après plus de deux semaines ponctuées par des visites entre l'Australie, les îles Fidji et Tonga, les jeunes mariés ont achevé leur voyage avec une dernière journée en Nouvelle-Zélande, mercredi 31 octobre 2018. Avant de s'envoler pour Londres, le duc et la duchesse de Sussex ont visité Redwoods Tree Walk, à Rotorua. Une balade en forêt pour laquelle la future maman n'a pas hésité à piocher dans la valise de son époux.

Toujours aussi complice, c'est main dans la main que le couple s'est offert une virée en pleine nature. Les robes de soirée mises de côté, c'est en doudoune que l'ex-Américaine de 37 ans est apparue au côté de son mari. Une veste légèrement trop grande et pour cause, il s'agit de celle du prince Harry ! Ce dernier l'avait portée il y a quelques lors d'une précédente visite officielle dans le pays.