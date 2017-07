Prince William : Fin de son contrat, une nouvelle page se tourne dans l'émotion

Quatre ans après avoir quitté à regret l'Armée de l'air et sa mission de pilote d'hélicoptère de recherche et sauvetage, et après tout juste deux années passées à piloter dans le civil un hélicoptère-ambulance d'East Anglia's Air Ambulance (EAAA), le prince William va désormais rester sur le plancher des vaches : annoncée il y a plusieurs mois, la fin de son contrat est désormais effective.

Un peu plus de deux ans jour pour jour après avoir pris ses fonctions, le 13 juillet 2015, au terme de plusieurs mois d'examens et de formation, le duc de Cambridge a vécu jeudi 27 juillet 2017 son dernier jour en mission. Le jour même, il faisait paraître dans l'Eastern Daily Press, quotidien régional du Norfolk, une lettre ouverte pour faire ses adieux en bonne et due forme.

Un profond respect

Remerciant ses collègues et notamment ceux de son équipe d'intervention, qui l'ont "si rapidement intégré", ainsi que la population d'East Anglia, il y relate à nouveau les enseignements et les expériences humaines bouleversantes qu'il a eu l'occasion de vivre en portant secours à des personnes se trouvant dans des situations désespérées et réitère sa fierté de les avoir servies : "J'ai été invité dans les foyers des gens à partager des moments d'extrême émotion, du soulagement d'avoir donné à quelqu'un une chance de survivre au profond chagrin. J'ai pu observer des docteurs et des urgentistes incroyablement doués tandis qu'ils sauvaient des vies. Ces expériences ont instillé en moi un profond respect pour les hommes et les femmes qui servent au sein de nos services d'urgences, que j'espère continuer à soutenir même après avoir quitté la profession", déclare-t-il notamment.

Ce mélange intime de professionnalisme et d'esprit d'équipe, c'est également ce que loue le directeur de l'EAAA, Patrick Peal : "William n'est pas seulement un pilote fantastique, a-t-il tenu à souligner, c'est aussi un membre très apprécié et très estimé de nos équipes. Il va vraiment manquer à tout le monde. Evidemment, il y a eu beaucoup d'engouement autour de son travail pour l'association. Pour nous, ce n'était qu'un membre de l'équipe, qui travaillait dur ; l'un des onze pilotes très respectés qui sauvent chaque année des centaines de vies."

Et maintenant ?

Désormais, le duc de Cambridge va se focaliser entièrement sur sa carrière royale, devoir qu'il n'était pas pressé d'assumer à temps plein ("personne dans la famille ne veut être roi", lâchait, dans le même registre, son frère Harry il y a quelques semaines)... Alors que la reine Elizabeth II a commencé à réduire significativement le nombre de ses engagements en décembre 2016 et que la retraite de son époux le duc d'Edimbourg est imminente (son ultime mission officielle aura lieu le 2 août 2017 à l'occasion d'une parade militaire au palais de Buckingham), William et Kate sont amenés à jouer un rôle accru au service de la couronne. Raison pour laquelle ils doivent s'installer à partir de cet automne à plein temps au palais de Kensington, en travaux dans cette optique, alors que leur fils le prince George doit faire sa rentrée chez les grands, à l'école Thomas de Battersea.