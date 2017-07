George de Cambridge, bientôt la rentrée : Quel sera son nom à l'école ?

Grognon lors de la récente mission diplomatique de ses parents en Pologne et en Allemagne, fripon dans son nouveau portrait dévoilé juste après à l'occasion de son 4e anniversaire le 22 juillet 2017, remuant et dingue d'engins en tout genre - surtout s'ils sont bruyants - comme la plupart des petits garçons, quel genre d'élève sera le prince George de Cambridge ?

Après une année et demie dans un établissement Montessori dans le Norfolk, le fils du prince William et de Kate Middleton fera en septembre sa rentrée à Londres, où la famille doit s'installer de manière permanente au palais de Kensington. Inscrit à l'école Thomas's dans le quartier de Battersea, établissement mixte à 7 400 euros l'année qui axe sa politique pédagogique sur les mots d'ordre "plaisir, apprentissage, réalisation", George n'a sans doute "pas la moindre idée de ce qui va lui arriver", comme le confiait avec espièglerie la duchesse Catherine il y a quelques semaines, lors d'une rencontre avec des parents d'élèves de cette même école.

Parmi les découvertes qu'il y fera, le jeune prince devra s'habituer à écrire son nom de famille. Certes, mais... lequel ? Car deux possibilités sont envisageables, ainsi que s'y est intéressé l'hebdomadaire Hello! : ce sera ou bien Mountbatten-Windsor, le patronyme conjoint qu'avaient décidé pour leur descendance la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg et que n'utilisent qu'occasionnellement leurs enfants, ou bien tout simplement Cambridge, nom de son père le prince William depuis son mariage en avril 2011 et l'octroi du titre de duc de Cambridge par la monarque.

Ainsi, le garçonnet dont le titre officiel est Son Altesse Royale le prince George de Cambridge devrait très vraisemblablement s'appeler simplement "George Cambridge" à l'école. Les princes William et Harry avaient eux-mêmes choisi le nom de leur père le prince Charles, "Wales" (Galles), du temps de leurs années à l'école, à la fac et à l'armée, où le premier était connu comme le lieutenant Wales et le second comme le Capitaine Wales. A l'heure actuelle, si Son Altesse Royale le prince William de Galles porte désormais le titre officiel de duc de Cambridge, son frère cadet demeure titré prince Harry de Galles.