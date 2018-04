Prince William : Usé, il pique du nez à côté de Meghan Markle en pleine messe !

Livrant ses tout premiers commentaires sur les premières heures d'existence de son troisième enfant avec la duchesse Catherine, venu au monde lundi 23 avril 2018 à 11h01 et rentré le soir même au domicile familial, le prince William ne cachait pas sa satisfaction deux jours plus tard, mercredi 25 avril, interrogé à son entrée dans l'abbaye de Westminster pour un service commémoratif : "Pour ce qui est de dormir, ça se passe raisonnablement bien pour l'instant, [le bébé] se comporte bien, ce qui est une bonne nouvelle", déclarait-il alors qu'il s'apprêtait à suivre une messe d'action de grâce dans le cadre des célébrations de l'ANZAC Day (hommage aux membres des corps d'armée australien et néo-zélandais). La suite a semblé mettre cette version en déroute...

Installé au premier rang au côté de sa bientôt belle-soeur Meghan Markle et de son frère le prince Harry, le duc de Cambridge, 35 ans, a été pris en flagrant délit de gros coup de fatigue, luttant de toutes ses forces pour ne pas s'endormir. Les paupières terriblement lourdes, comme le montre une courte séquence vidéo diffusée par le site du Daily Mail, il tente alors de résister par tous les moyens possibles, bougeant la tête, agitant la jambe, déplaçant son regard - un combat souvent perdu d'avance, comme on le sait. Il n'aurait pas été le premier personnage royal à s'assoupir en plein acte officiel, mais, finalement, William a survécu aux 45 minutes de messe et a pu rentrer piquer un petit somme. Ou pas.

Le comble, c'est que lui n'avait pas eu à se lever aux aurores, a contrario d'Harry et Meghan, qui ont enchaîné une première cérémonie commémorative à 5 heures du matin en extérieur (à l'arc de Wellington, près du palais de Buckingham) et la messe en l'abbaye de Westminster ! Peut-être William avait-il encore un léger déficit de sommeil après la grande soirée du 92e anniversaire d'Elizabeth II puis la courte nuit du dimanche au lundi que Kate a finie à la maternité peu avant 6 heures du matin...

En tout cas, lui qui s'angoissait depuis des mois de l'arrivée d'un troisième enfant après avoir déjà bien connu les nuits blanches en étant papa du prince George (surtout) et de la princesse Charlotte (moins, puisqu'elle faisait ses nuits), il a vu juste au moins sur un point : "Triple dose de soucis, maintenant", comme il lâchait en riant (un peu jaune) en quittant l'hôpital lundi soir !