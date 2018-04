Meghan Markle: La bise à William et la classe avec Harry pour l'ANZAC Day

Sur le point d'entrer officiellement dans la famille royale britannique par son mariage, le 19 mai 2018 à Windsor, avec le prince Harry, l'Américaine Meghan Markle fait tout pour prouver qu'elle est digne de cet honneur et de cette responsabilité. Quitte à se lever aux aurores – et même avant – pour partir en mission...

Mercredi 25 avril 2018, la journée a commencé très, très tôt pour Harry et Meghan, qui ont assisté à 5h du matin à un service commémoratif dans le cadre de l'ANZAC Day. Chaque année à cette date, la journée de l'ANZAC (pour Australian and New Zealand Army Corps) rend hommage en premier lieu aux membres des corps d'armée australien et néo-zélandais ayant combattu lors de la terrible bataille de Gallipoli (1915) durant la Première Guerre mondiale et plus largement à tous les Australiens et Néo-Zélandais qui ont servi et sont tombés au champ d'honneur dans des conflits et des opérations de maintien de la paix. Couverte d'un long manteau gris de la marque canadienne Smythe agrémenté du coquelicot emblématique du devoir de mémoire dans tout le Commonwealth et d'un chapeau noir, Meghan Markle se joignait à Harry à l'Arc de Wellington, derrière Buckingham Palace et ses jardins, entre le mémorial de guerre australien et son pendant néo-zélandais. L'ex-héroïne de la série Suits y a découvert un autre rituel, celui du hongi : accueillis par Te Ataraiti Waretini du groupe culturel maori Ngati Ranana, elle a pratiqué ce salut si particulier qui consiste à coller son nez à celui de l'autre pour symboliquement "échanger la respiration".

Moins de 48 heures après s'être recueilli en l'église St Martin-in-the-Fields à la mémoire de Stephen Lawrence, jeune homme noir de 18 ans victime en 1993 d'un crime racial, le couple s'affichait à nouveau avec gravité. À l'issue de la cérémonie, qui a duré 45 minutes, le prince de 33 ans est allé déposer une gerbe sur le mémorial australien : "À la mémoire de ceux qui ont fait l'ultime sacrifice et de ceux dont la vie a changé à tout jamais. Harry", pouvait-on y lire. Meghan et lui ont enfin signé un registre commémoratif, avant de se préparer pour leur deuxième engagement de la matinée.

Toujours dans le cadre des célébrations de l'ANZAC Day, les fiancés se sont ensuite présentés au Cénotaphe de Whitehall, où le prince Harry a de nouveau déposé une gerbe, cette fois au nom de la reine Elizabeth II. Après une parade militaire incluant la participation de vétérans de guerre et de leur famille, ils poursuivaient à l'abbaye de Westminster, où une messe d'action de grâce était célébrée.

Moins matinal qu'eux mais pas forcément plus reposé puisqu'il venait de passer les deux premières nuits à la maison avec son bébé né lundi 23 avril, le prince William les y a rejoints, ce qui a donné lieu à une scène qui a marqué les observateurs : la bise, très chaleureuse, à sa future belle-soeur, assortie d'une main bienveillante sur son épaule.