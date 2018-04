Kate, William et leur 3e enfant : Alexander, prénom du bébé ? Le papa répond...

Papa pour la troisième fois depuis le lundi 23 avril 2018 et la naissance d'un petit garçon en pleine santé que son épouse la duchesse Catherine a mis au monde à 11h01, le prince William n'est pas en mode congé paternité. Après avoir ramené la mère et l'enfant à la maison, au palais de Kensington, dès le lundi soir, et profité de la journée de mardi pour savourer les premiers moments de la vie du bébé, il tenait son rang mercredi à l'occasion des célébrations de l'ANZAC Day.

Si, contrairement à son frère cadet le prince Harry et à sa presque belle-soeur Meghan Markle, le duc de Cambridge n'était pas sur le pont dès 5h du matin pour la première cérémonie à l'Arc de Wellington, il se joignait au couple quelques moments plus tard pour la messe d'action de grâce conduite en l'abbaye de Westminster. Après une bise particulièrement chaleureuse à Meghan, il a sans surprise été bombardé de félicitations et assailli de questions concernant le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte de Cambridge, en particulier concernant son prénom, encore tenu secret.

Prénom "drôle" vs. prénom "fort"

Salué par de nombreuses personnes au moment de son entrée dans l'abbaye, le prince William, 35 ans, a notamment réagi à un prénom lancé par l'une des personnes en ligne le long de l'allée centrale : "Alexander ? C'est drôle que vous disiez cela", a-t-il lâché, de manière elliptique. Alexander fait partie des prénoms les plus populaires du côté des pronostics concernant le royal baby, après Arthur, Philip ou encore Albert. Dans la sphère royale, le dernier prince Alexander en date est le fils du prince Carl Philip et de la princesse Sofia de Suède, qui vient de fêter son 2e anniversaire le 19 avril. Le duc de Cambridge a par ailleurs souligné, juste après, que "Jerry" (prénom d'un membre de l'assistance ou suggestion originale ?), qui serait un choix sacrément insolite, était un "prénom fort". Avec humour, bien sûr.

D'autres ont demandé des nouvelles de Kate et de son bébé, qui pesait 3,81 kilos à la naissance : "Ils vont très bien, merci. Ils sont en bonne forme, par bonheur", a-t-il répondu. "Pour ce qui est de dormir, ça se passe raisonnablement bien pour l'instant, [le bébé] se comporte bien, ce qui est une bonne nouvelle", a-t-il également partagé. Lors de leur départ de l'hôpital St Mary, William, avant de s'engouffrer au volant de son Land Rover, avait avoué en riant qu'avec l'arrivée de ce troisième enfant, c'était une "triple dose de soucis" en perspective pour Catherine et lui. Et de son côté, son père le prince Charles s'est aussi demandé s'il allait réussir à tenir le coup avec tous ces jeunes !

Le suspense reste donc entier quant au prénom du nouveau prince de Cambridge. À la suite de la naissance du prince George (en juillet 2013) et de la princesse Charlotte (en mai 2015), le public n'avait eu à patienter qu'à peine plus de 48 heures. Un laps de temps déjà dépassé, en l'occurrence.